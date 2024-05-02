Beyaz Saray'dan açıklama, "Türkiye, İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil olursa..."

Beyaz Saray, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olacağını duyurdu. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yargıya taşınması gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin başvurusuyla ilgili çalışmaların çok uzun süredir devam ettiğini kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Danışmanı John Kirby, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararına ilişkin, şunları söyledi "Açıkçası bu konuda farklı görüşlerimiz var, ancak bu değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile ilişkilerimize zarar vermez. "Bu konuda olduğu gibi bazı konularda görüş ayrılıklarımız olabilir ama yine de müttefikimize değer veriyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ERTELENEN ZİYARETİ

Erdoğan'ın olası Beyaz Saray ziyaretini ertelediği haberinin ardından Beyaz Saray sözcüsü VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıklı olarak uygun bir zamanda Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Ancak, programlarımızı uyumlu hale getiremedik ve şu anda bir açıklama yapamayacağız" dedi. "Ortada bir ziyaret yok" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapmayı planladıkları ziyaret, program uyuşmazlığı nedeniyle her iki taraf için de uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ile ABD arasındaki üst düzey diyalog devam edecektir."