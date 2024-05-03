Rusya Nijer'de ABD ordusunun bulunduğu üsse girdi

Nijer'deki cuntanın ABD güçlerini ülkeden çıkarma kararının ardından Rus askeri personelinin ABD askerlerinin olduğu bir hava üssüne girdi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Nijer'deki cuntanın ABD güçlerini ülkeden çıkarma kararının ardından Rus askeri personelinin ABD askerlerine ev sahipliği yapan Nijer'deki bir hava üssüne girdiğini söyledi.

Batı Afrika ülkesini yöneten askeri yetkililer ABD'ye ülkedeki yaklaşık 1.000 askeri personelini geri çekmesini söylemişti. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Rus güçlerinin ABD askerlerine müdahale etmediğini ve Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havaalanı'nın yanında bulunan 101 numaralı hava üssünde ayrı bir hangar kullandıklarını söyledi.

ABD VE RUS GÜÇLERİ BİRBİRİNE YAKLAŞTI

Rus ordusunun bu hamlesi, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle iki ülkenin askeri ve diplomatik rekabetinin giderek sertleştiği bir dönemde ABD ve Rus birliklerini birbirine yaklaştırıyor. Bu durum, çekilmenin ardından ülkedeki ABD tesislerinin akıbetine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Yetkili, "(Durum) çok iyi değil, ancak kısa vadede yönetilebilir" dedi.

Washington'daki Nijerya ve Rusya Büyükelçilikleri yorum taleplerine cevap vermedi.

ABD ve müttefikleri, kendilerini Batılı hükümetlerden uzaklaştırmaya çalışan grupları iktidara getiren darbelerin ardından bir dizi Afrika ülkesinden askerlerini çekmek zorunda kaldı. Nijer'den yaklaşan ayrılışa ek olarak, ABD birlikleri de son günlerde Çad'dan ayrılırken, Fransız güçleri Mali ve Burkina Faso'dan çıkarıldı.

Rusya da Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor ve Moskova'yı kıtada sömürgeci geçmişi olmayan dost bir ülke olarak tanıtıyor. Rusya Mali ve Burkina Faso'dan sonra Nijer'e de asker gönderiyor Rusya Mali ve Burkina Faso'dan sonra Nijer'e de asker gönderiyor.

"AYNI ÜSTE BULUNAMAYIZ"

ABD'li yetkili Nijerli yetkililerin Başkan Joe Biden yönetimine Nijer'de yaklaşık 60 Rus askeri personelinin bulunacağını söylediğini ancak yetkilinin bu sayıyı teyit edemediğini belirtti.

Darbenin ardından ABD ordusu Nijer'deki kuvvetlerinin bir kısmını 101 numaralı hava üssünden Agadez kentindeki 201 numaralı hava üssüne taşıdı. Hava Üssü 101'de hangi ABD askeri teçhizatının kaldığı henüz belli değil.

ABD, Nijer'in merkezinde 100 milyon dolardan fazla bir maliyetle 201 numaralı hava üssünü inşa etmişti. Üs 2018'den bu yana IŞİD ve El Kaide bağlantılı örgütleri silahlı insansız hava araçlarıyla hedef almak için kullanılıyor. Yetkili, ABD'nin Nijerli yetkililere verdiği mesajın bir ültimatom olmadığını ancak ABD güçlerinin Rus güçleriyle aynı üste bulunamayacağının açıkça ifade edildiğini söyledi.