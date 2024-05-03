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İngiliz yüzsüzlüğü! Yağmaladığı mücevherleri 3 yıllığına kiraladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngiliz yüzsüzlüğü! Yağmaladığı mücevherleri 3 yıllığına kiraladı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sömürgeciliğin kitabını yazan İngiltere, Gana’dan çaldığı ‘taç mücevherleri'ni üç yıl sergilemek üzere bu ülkeye emanet olarak verdi!

MEHMET EMİN ARVAS'IN HABERİ - Bugünkü Gana sınırlarındaki Asante Krallığı’na ait altın ve gümüş mücevherler 150 yıl önceki savaşta İngiliz askerler tarafından yağmalanmıştı.

Mücevherler Londra’nın ünlü müzelerinden British Museum ile Victoria ve Albert Müzesinin envanterinde bulunuyordu.

Asante Kralı 2. Otumfuo Osei Tutu, geçen yıl İngiltere Kralı Charles’ın taç giyme töreninde mücevherlerin iadesini istemişti.

İngiliz yüzsüzlüğü! Yağmaladığı mücevherleri 3 yıllığına kiraladı - 1. Resim

Kral Charles’ın da onayıyla İngiltere, altın barış çubuğu, rozet ve nişanlar gibi 32 adet değerli eşyayı ülkeye iade etti. Ama eserler, sergilenmek üzere sadece üç yıllığına verildi. Bu süre ileride biraz daha uzatılabilecek.

Kral Tutu, mücevherlerin ödünç verilmesiyle ilgili olarak “Bu Asante için muhteşem bir olay. Siyah Afrika kıtası için büyük gün. Paylaşım ruhu geri döndü” demişti.

Mücevherler, Asante bölgesinin başkenti Kumasi’deki Manhyia Sarayı Müzesinde sergileniyor. Halk çalınmış ata yadigârı eserleri görmek için müzeye akın ediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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