Büyük ölçekli satın alma anlaşmaları ve halka arzların desteğiyle Goldman Sachs, 1 trilyon dolarlık danışmanlık hacmini yılın ilk yarısı tamamlanmadan aşarak kendi rekorunu kırdı.

Goldman Sachs Group Inc., 2026 yılında birleşme ve satın alma (M&A) piyasasında rekor bir performansa imza attı. Banka, yılın ilk yarısı tamamlanmadan birleşme ve satın alma işlemlerinde 1 trilyon dolarlık danışmanlık hacmini aşmayı başardı. Reuters'ın Dealogic verilerine dayandırdığı haberine göre Goldman Sachs, herhangi bir yatırım bankasının yılın bu döneminde ulaştığı en yüksek birleşme ve satın alma danışmanlığı hacmine ulaşarak önemli bir rekora imza attı.

SPACEX HALKA ARZI PERFORMANSI DESTEKLEDİ

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in halka arz sürecinde baş aracı kurum olarak görev alan Goldman Sachs'ın güçlü performansında, büyük ölçekli satın alma anlaşmalarının yanı sıra halka arz işlemleri de etkili oldu. Özellikle SpaceX gibi yüksek profilli işlemler, bankanın danışmanlık hacminin artmasında önemli rol oynadı.

Goldman Sachsten 1 trilyon dolarlık büyük başarı!

KENDİ REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Goldman Sachs, 2021 yılındaki birleşme ve satın alma dalgasında 1 trilyon dolarlık danışmanlık hacmine temmuz ayının ortalarında ulaşmıştı. Banka, bu yıl aynı eşiği daha erken aşarak kendi rekorunu da geride bıraktı. Bankanın en büyük rakiplerinden JPMorgan Chase ise 1 trilyon dolar seviyesinin yaklaşık 300 milyar dolar gerisinde kaldı. Böylece Goldman Sachs, sektördeki lider konumunu daha da güçlendirmiş oldu.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, küresel birleşme ve satın alma hacminin bu yıl itibarıyla 2,6 trilyon doları aştığını belirtti. Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim ve şirketlerin farklı risk unsurlarını yönetme çabalarının işlemleri hızlandırdığını ifade eden Solomon, işlem hacimlerinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi. Goldman Sachs'ın nisan ayında yayımladığı değerlendirmede, 2026 yılında küresel birleşme ve satın alma hacminin 3,8 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülmüştü. Banka, yapay zeka yatırımları ve özel sermaye şirketlerinin portföy satışlarının piyasadaki hareketliliği destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığını vurgulamıştı.

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