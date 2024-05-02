Filistin protestoları iyice alevlenirken ABD, genişletilmiş antisemitizm yasasını onayladı

ABD, İsrail'e yönelik eleştirileri engelleyerek ifade özgürlüğüne müdahale ettiği tartışılan yasayı onayladı.

ABD, ülke geneline yayılan Filistin’e destek protestolarının en güçlü seviyelere ulaştığı bir dönemde, Eğitim Bakanlığının Uluslararası Holokost Anma Birliğinin kabul ettiği antisemitizm tanımı ile kavramın içeriğinin genişletilmesini onayladı.

Temsilciler Meclisi, hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti’nin oylarıyla Eğitim Bakanlığının Uluslararası Holokost Anma Birliğinin tarafından belirlenen antisemitizm tanımını baz almasını öngören ‘Antisemitizm Farkındalık Yasası’ tasarısını kabul etti.

ABD’de bazı siyasetçiler, ülkedeki üniversitelerde düzenlenen Filistin yanlısı protestolara katılanları antisemitizmle (Yahudi karşıtlığı) suçlarken protestocuların, ABD'nin Ortadoğu'daki başlıca müttefiki olan İsrail karşıtı sloganlar atmasını bunun bir kanıtı olarak görüyorlar.

GENİŞLETİLMİŞ ANTİSEMİTİZM

Bu genişletilmiş tanıma göre antisemitizm, Yahudilere karşı nefretle kendini gösterebilen belirli bir Yahudi algısıdır ve antisemitizmin sözel ve fiziksel tezahürleri, Yahudi olan ya da Yahudi olmayan bireyleri ve mülklerini, cemaat kurumlarını ve ibadet yerlerini hedef almaktır.

Tasarının karşısında duranlar bu tanımın, İsrail Devleti'ne yönelik bazı eleştirileri engelleyerek ifade özgürlüğüne müdahale ettiğini öne sürüyorlar.

ÜNİVERSİTELERDEKİ PROTESTOLAR ARTMIŞKEN

Tasarıya karşı çıkanlar Temsilciler Meclisi üyelerini, ABD’deki üniversite kampüslerinde ifade özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla yasayı hızlı bir şekilde geçirmeye çalışmakla suçluyorlar.

Tasarı karşıtlarından biri olan Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Jerry Nadler, İsrail’e yönelik eleştirilerin tek başına hukuku ihlal eden bir ayrımcılık teşkil etmediğini vurguladı.

Tasarının yasalaşması için Senato'nun onaylaması gerekiyor. Ancak Senato’nun tasarıyı onaylayıp onaylamayacağı halen belirsizliğini koruyor. Eğer Senato da onaylarsa tasarı imzalanmak üzere Başkan Joe Biden'a gönderilecek ve ardından yayınlanacak.