Somali'nin başkenti Mogadişu'da başbakanlık binası ve parlamento binası yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 19'a yükseldi, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Saldırıyı ise terör örgütü El-Shabab üstlenmişti. Ayrıca Mogadişu'da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen intihar saldırısında 358 kişi hayatını kaybetmişti.
Somali'deki saldırıda ölü sayısı yükseldi
29.10.2017 - 00:07 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 00:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki intihar saldırısında ölü sayısı 19'a yükseldi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da başbakanlık binası ve parlamento binası yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 19'a yükseldi, 30'dan fazla kişi yaralandı.
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