Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da başbakanlık binası ve parlamento binası yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 19'a yükseldi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Saldırıyı ise terör örgütü El-Shabab üstlenmişti. Ayrıca Mogadişu'da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen intihar saldırısında 358 kişi hayatını kaybetmişti.