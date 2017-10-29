IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresinin dolması nedeniyle  yetkilerinin devredilmesine kapsamında düzenlenen oturum sırasında, Kürdistan  Demokrat Partisi (KDP) yanlısı olduğu iddia edilen bir grup, parlamento binasına  girmek istedi. Parlamento binasını çevreleyen ve sopa taşıdıkları gözlemlenen  göstericiler, Barzani lehinde slogan attıktan sonra oturumun yapıldığı binaya  girmeye çalıştı ve havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan göstericiler, parlamento  binasının dışına çıkarıldı.
 
Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletveki Aydın Maruf, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, ilk önce birkaç el silah sesi duyduklarını ve bir grubun  içeriye girmeye çalıştığını söyledi. Maruf, parlamento içerisinde durumun normale döndüğünü ancak dışarıda  gerginliğin devam ettiğini aktardı.

Öte yandan Süleymaniye merkezli NRT TV ise parlamento binası önünde  bekleyen kameraman ve muhabirlerinin saldırıya maruz kaldığını belirtti. KDP milletvekillerinin de durumun sakinleştirilmesi için  göstericilerle konuşmaya çalıştığı kaydedildi.
 
Göstericilerin hedefinde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim)  Hareketi milletvekillerinin olduğu ileri sürülüyor. 

 