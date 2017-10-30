Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki günlük ziyaret kapsamında Sudan'a gelen Oudkirk, Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Abdulgani en-Naim ile görüştü.

Oudkirk, görüşmede, ziyaretinin, ekonomik yaptırımların kaldırılmasından sonraki aşamada ABD'nin Sudan'a yönelik politikasının teyit edilmesi anlamını taşıdığını söyledi.

Oudkirk, ABD'nin Sudan ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Naim de Sudan'ın ABD ile her alanda iş birliğine devam etmek istediğini belirterek, iki ülke arasında kalkınma ve barış ortaklığına götürecek mekanizmaların kurulmasına hazır olduklarını kaydetti.

Oudkirk, Maliye Bakanı Muhammed Osman er-Rikabi, Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Uceymi ve Sudan Bankası Başkanı Hazim Abdulkadir ile de bir araya geldi. Bu görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Oudkirk, Sudanlı yetkililerle görüşmelerinin verimli geçtiğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 6 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamayla Sudan'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karar verildiğini duyurmuştu.