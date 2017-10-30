Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’da geçtiğimiz gün PKK sempatizanları Anvers şehrindeki Türk mahallesini basıp Türklere saldırmıştı. Dün gece tekrar Türk mahallesine gelen PKK sempatizanları, yine Türk vatandaşlarını kışkırtıp slogan attı. Kalabalık sakinleştirilemeyince polis özel harekatı araya girdi. Olayda 40’tan fazla kişi gözaltına alınırken, kavgada 1’i polis 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, “Dış ülkede yaşanan bir sorunun bizim ülkemizde bu kadar olay çıkarmasını kınıyorum, bu olaylar yüzünden şehrimizin güvenliği ve huzuru tehlikede” dedi.

De Wever, Anvers şehrinde 1 hafta boyunca grup halinde dolaşma yasağı getirmişti.