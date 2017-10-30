Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Barselona’da İspanya’nın birliği için düzenlenen gösteride konuştu. Dışişleri Bakanı Dastis, görevden alınan Katalan lider Carles Puigdemont’un Aralık’ta yapılacak olan seçimlere katılabileceğini, bunun ancak o tarihlerde hapiste olmazsa gerçekleşebileceğini vurguladı.

Öte yandan İspanya başsavcısı, Puigdemont ve diğer Katalan yetkililere karşı İspanyol yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza davası açmaya hazırlanıyor. Puigdemont ise Madrid’in kararlarını tanımadığını bildirdi.