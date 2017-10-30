İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Barselona’da İspanya’nın birliği için düzenlenen gösteride konuştu. Dışişleri Bakanı Dastis, görevden alınan Katalan lider Carles Puigdemont’un Aralık’ta yapılacak olan seçimlere katılabileceğini, bunun ancak o tarihlerde hapiste olmazsa gerçekleşebileceğini vurguladı.
Öte yandan İspanya başsavcısı, Puigdemont ve diğer Katalan yetkililere karşı İspanyol yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza davası açmaya hazırlanıyor. Puigdemont ise Madrid’in kararlarını tanımadığını bildirdi.