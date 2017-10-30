Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Başsavcısı, Katalonya'nın bağımsızlık ilanından sonra Katalan liderlerin, isyan ve ayaklanmaya teşvikle suçlandığını duyurdu. Açıklama, İspanya'nın bölgedeki devlet personelinin İspanyol personelle değiştirilmesi de dahil, Katalonya'yı doğrudan kontrol altına alacak önlemleri aldıktan sonra geldi.



Madrid'teki merkezi hükümet, geçen cuma yapılan kabine toplantısının ardından, Katalonya hükümetini görevden aldıklarını, Katalonya parlamentosunun feshedildiğini ve özerkliğinin de kaldırıldığını açıklamış, bölgesel parlamento seçimlerinin de 21 Aralık'ta yapılmasını istemişti.



Bağımsızlık referandumu sonrası toplanan Katalonya Parlamentosu geçen Cuma günü 10'a karşı 70 oyla özerk bölgenin bağımsızlığını ilan etmiş, İspanya Senatosu ise bu karardan kısa süre sonra Katalonya'nın Madrid hükümeti tarafından yönetilmesini öngören düzenlemeyi onaylamıştı.