Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimlere tepki olarak, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy benzeri görülmemiş anayasal yetkilerini kullanarak Katalonya'nın yönetimini görevden almış, parlamentoyu feshetmiş ve 21 Aralık için erken seçim çağrısında bulunmuştu.Hakkındaki suçlamalardan dolayı bütün bu gelişmelerden birkaç gün sonra dava açılması riskiyle karşı karşıya kalan Katalan lider, Belçika’ya siyasi gitti. Bu karar Belçika’nın siyasi sığınma teklifinin hemen ardından geldi.



Belçika'nın bir göç bakanı, Belçika'da Katalan lider Carles Puigdemont'un siyasi sığınma hakkı vermesinin istendiği takdirde "duruma baktığınızda bunun çok da ihtimal dışı olmadığını görüyoruz" demişti.Haberlerin ‘söylenti’ olduğunu ifade eden birkaç AP üyesinin demeçlerinden sonra, İspanya hükümeti Katalan liderin Belçika’ya gittiğini doğruladı.