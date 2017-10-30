Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya, yerel parlamentonun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi ve merkezi hükûmetin ayrılıkçı Katalan yetkilileri görevden almasının ardından gergin ve belirsiz bir haftaya girdi.

Şefleri değiştirilen Katalan polisi, bakanlıklar ve merkezi yönetim binası önünde güvenlik önlemi aldı.

Sivil itaatsizlik çağrılarına karşın çoğu yerel yönetim çalışanı saat 09.00'da iş başı yaptı. Her ne kadar bazı çalışanlar, merkezi hükûmetin emirlerine ne kadar uyacaklarına ilişkin yöneticilerine bilgi vermese de genel bir sivil itaatsizliğin yaşanmaması dikkati çekti.

Sivil itaatsizlik çağrıları karşılık bulmadı

Merkezi hükûmetin bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamasını "darbe" olarak nitelendiren Katalan liderlerin sivil itaatsizlik çağrılarının karşılık bulmaması, yeni durumun büyük ölçüde kabul gördüğü şeklinde değerlendiriliyor.

Görevden alınmasını kabul etmediğini açıklayan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Barselona'da bulunan ve önünde polisin güvenlik önemli aldığı yerel hükûmet binasına gelmedi.

"Sadece eşyalarını alabilirler"

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, görevden alınan Katalan yetkililere kişisel eşyalarını toplayabilmeleri için birkaç saat verildiğini, bu kişilerin çalışmalarına müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Öte yandan ayrılıkçı Katalan Demokratik Partisi, 21 Aralık'taki erken seçime katılma kararı aldı.