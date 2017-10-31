Afgan Güvenlik Güçleri, Celalabat şehrinde kalabalık bir alana saldırmayı planlayan üç intihar saldırganının yapılan operasyonla yakalandığını bildirdi. Bölge Valisi Gulab Mangal, üç kişinin şehre saldırıda bulunmayı planladıklarını açıkladı. Mangal, "Bombacılar şehrin kalabalık bir bölgesinde saldırı yapmayı planlıyordu, bu amaçla sınırdan geçtiler" dedi. Yerel güvenlik görevlileri, saldırganlardan ikisinin Kandahar ve Laghman bölgesinden, saldırıyı planlayanın ise Pakistan’ın Quetta bölgesinden olduğunu bildirdi.
Afganistan'da 3 canlı bomba yakalandı
31.10.2017 - 15:04 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afgan Güvenlik Güçleri, Celalabat şehrinde saldırı hazırlığındaki 3 canlı bombanın yakalandığını açıkladı.
Etiketler : Afgan Güvenlik Güçleri,Celalabat,canlı bomba,
515832 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/515832.aspx
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