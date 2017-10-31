Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afgan Güvenlik Güçleri, Celalabat şehrinde kalabalık bir alana saldırmayı planlayan üç intihar saldırganının yapılan operasyonla yakalandığını bildirdi. Bölge Valisi Gulab Mangal, üç kişinin şehre saldırıda bulunmayı planladıklarını açıkladı. Mangal, "Bombacılar şehrin kalabalık bir bölgesinde saldırı yapmayı planlıyordu, bu amaçla sınırdan geçtiler" dedi. Yerel güvenlik görevlileri, saldırganlardan ikisinin Kandahar ve Laghman bölgesinden, saldırıyı planlayanın ise Pakistan’ın Quetta bölgesinden olduğunu bildirdi.