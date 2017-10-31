Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye Halkları Kongresi" ile Suriye krizinin çözümünde daha geniş bir katılımın hedeflendiğini belirterek, "Krizin çözümünde farklı etnik grupların da yer alması, alınacak kararların meşruiyetini artıracaktır." dedi.

Başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, kasım ayının ortalarında düzenlenmesi planlanan Suriye Halkları Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongre ile Suriye krizinin çözümüne daha geniş katılımın hedeflendiğini anlatan Sergey Lavrov, "BM'nin 2254 numaralı kararı doğrultusunda hükümet ile muhalefetin tüm kanatlarının müzakerelerde yer alması gerekiyor." diye konuştu.

"Krizin çözümünde farklı etnik grupların da yer alması, alınacak kararların meşruiyetini artıracaktır." diyen Lavrov, "Bu bağlamda, Suriye Halkları Kongresi ile krizin çözümünde tüm etnik-dini grupların temsilinin sağlanması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Suriye Halkları Kongresi, kasım ayının ortalarında Rusya'nın Soçi kentinde veya Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını yönettiği Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Üssü'nde düzenlenebilir.