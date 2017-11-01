Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında, genel seçimin 2018 yılı Mayıs ayında yapılması ve silahlı kanadı bulunan siyasi parti ile grupların seçimlere katılmaması kararı alındığı belirtildi.

Başbakan Haydar el-İbadi'de, düzenlediği basın toplantısında, Haşdi Şabi'nin güvenlik mekanizmasına bağlı kurum olduğuna ve bunların siyasete (seçime) katılmayacağına dikkati çekerek, "Askeri kurumlarla siyaseti ayırmak lazım." dedi.

Irak'taki tüm sınır kapılarının sadece merkezî hükûmet tarafından kontrol edileceğini vurgulayan İbadi, güvenlik güçlerinin Irak-Türkiye arasındaki Habur ile Fişhabur Sınır kapılarında ülke bayraklarını göndere çektiklerini kaydetti.