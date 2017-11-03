Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı yaptı.

Soçi kentinde Suriyeliler arasında düzenlemeyi planladıkları ulusal diyalog kongresiyle (Suriye Halkları Kongresi) ilgili soruları cevaplayan Lavrov, toplantıyla ilgili "tahminlerde" bulunmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Lavrov, “Kongre için yurt dışındakiler de dahil Suriye muhalefetinin tüm temsilcilerine davetiye gönderildiğini” iddia etti.

Rus Bakan, kongrenin Birleşmiş Milletlerin 2254 sayılı kararının uygulanmasına yönelik önemli bir adım olduğunu öne sürdü.