Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Federal Savcı Eric Van Der Sijpt yaptığı açıklamada, Puigdemont için çıkarılan Avrupa çapındaki tutuklama kararını aldıklarını doğruladı.

Sijpt, "Kararı inceleyip, soruşturma hakimine vereceğiz. Bu, yarın, yarından sonraki gün, hatta pazartesi olabilir. Acelemiz yok." dedi.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.