Haberler > Dünya > ABD medyasında İsrail etkisi büyüyor! CBS News’in başına Bari Weiss getirildi

ABD medyasında İsrail etkisi büyüyor! CBS News’in başına Bari Weiss getirildi

Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD merkezli medya devi Paramount, İsrail’e verdiği açık destekle bilinen ve tartışmalı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Bari Weiss’i, CBS News’in yeni genel yayın yönetmeni olarak atadı.

ABD merkezli medya devi Paramount Skydance, İsrail’e verdiği açık destek ve tartışmalı söylemleriyle bilinen Bari Weiss’ı, CBS News’in yeni genel yayın yönetmeni olarak atadı

Weiss, CBS News Başkanı Tom Cibrowski ya da TV medyası yöneticisi George Cheeks’e değil, doğrudan Ellison’a rapor verecek. 

Bari Weiss, daha önce kurucusu olduğu "The Free Press" adlı haber platformuyla dikkat çekmiş, ABD'de antisemitizm ve "uyandırılmış medya" eleştirileriyle ön plana çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre Paramount, Free Press’i yaklaşık 150 milyon dolarlık bir anlaşmayla da satın aldı.

İSRAİL'E YAKINLIĞIYLA TANINIYOR

Weiss’ın atanması, CBS içinde ve ABD medyasında geniş yankı uyandırdı. İsrail’e verdiği güçlü destekle bilinen Weiss’ın, özellikle Ortadoğu haberlerinde nasıl bir yayın politikası izleyeceği merak ediliyor. CBS News'in eski bir çalışanı durumu "Bu haber merkezine el bombası atmak gibi bir şey olur" sözleriyle değerlendirdi.

60 MİNUTES BÖLÜMÜ SONRASI KRİZ

CBS'in önde gelen programlarından "60 Minutes", Gazze’deki İsrail saldırılarını ele alan ve ABD Dışişleri’nden istifa eden yetkililere yer veren bir bölümüyle tepkilerin odağı olmuştu. Amerikan Yahudi Komitesi, yayını "tek taraflı ve yanıltıcı" olarak nitelemişti.

Ayrıca CBS Mornings sunucusu Tony Dokoupil, Ekim ayında yazar Ta-Nehisi Coates ile yaptığı röportajda İsrail’i "etnokrasi" ve "apartheid" olarak tanımlayan ifadelere tepki gösterdiği için üst yönetimden uyarı almıştı.

Kaynak: Dış Haberler
