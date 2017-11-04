Liechtenstein istihdam dairesinin açıklamasında işsizlik oranı yüzde 1,6 olarak verildi. DW Türkçe’nin haberine göre; bu oran, AB üyesi ülkelerin tamamından daha düşük. Monarşiyle yönetilen ülkede toplam 38 bin kişi yaşıyor. Çalışan sayısı ise 37 bin 500. Bunun mümkün olabilmesinin nedeniyse, çalışanların yarısından fazlasının başta komşu İsviçre ve Avusturya olmak üzere diğer ülkelerden gelmesi Resmi dili Almanca olan Liechtenstein’da, geçen ay ülke çapında toplam 800 iş ilanı yayınlandı. Ülke ekonomisinin temelini sanayi, hizmet ve banka sektörleri oluşturuyor.
İş gücünün büyük kısmı bu alanlarda çalışıyor.
Liechtenstein'da işsiz sayısı 307 oldu
04.11.2017 - 21:01 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
38 bin nüfuslu Liechtenstein’da işsiz sayısı, 12 kişi daha azalarak 307’ye kadar geriledi. İstihdam dairesinin açıklamasında işsizlik oranı yüzde 1,6 olarak verilirken; bu oranın, AB üyesi ülkelerin tamamından daha düşük olduğu öğrenildi.
Liechtenstein istihdam dairesinin açıklamasında işsizlik oranı yüzde 1,6 olarak verildi. DW Türkçe’nin haberine göre; bu oran, AB üyesi ülkelerin tamamından daha düşük. Monarşiyle yönetilen ülkede toplam 38 bin kişi yaşıyor. Çalışan sayısı ise 37 bin 500. Bunun mümkün olabilmesinin nedeniyse, çalışanların yarısından fazlasının başta komşu İsviçre ve Avusturya olmak üzere diğer ülkelerden gelmesi Resmi dili Almanca olan Liechtenstein’da, geçen ay ülke çapında toplam 800 iş ilanı yayınlandı. Ülke ekonomisinin temelini sanayi, hizmet ve banka sektörleri oluşturuyor.
Etiketler : Liechtenstein,işsiz sayısı,istihdam,
516983 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/516983.aspx
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