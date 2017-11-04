Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Kuneytra bölgesi yakınlarında yer alan Hader kasabasına bugün Suriyeli muhalifler tarafından operasyon yapıldı.



Saldırının ardından çok sayıda sivil, İsrail'e kaçmaya başlarken; İsrail ordusu çok sayıda askerî birliği sınır bölgesine yığarak, Hader kasabasını korumaya hazır olduğunu belirtti.





Aynı zamanda İsrail ordusu, Suriyeli muhaliflerin Hader köyünü ele geçirmelerini engellemek için Suriye topraklarına müdahale edebileceklerini ifade etti.

(İsrailli komutan Dürzi şeyhinden bilgi alıyor)