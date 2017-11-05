Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkedeki yerlilerin geçen hafta sosyal konularda hükûmetin verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle yaptığı "Minga" çağrısının ardından başlayan ve yer yer güvenlik güçleri ile çatışmaya dönüşen protestolar bazı bölgelerde devam ediyor.

Protestocu yerliler özellikle Cali ile Popayan kentleri arasındaki Panamericana Otoyolu ve Huila şehrini Catatumbo bölgesine bağlayan karayolunun yanı sıra birçok yolu trafiğe kapattı.

Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, şu ana kadar 49 polisin yaralandığını, durumu ağır olan bazı yaralıların ise kaldırıldıkları hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altında olduğunu belirtti.

Göstericilerden 79'unun yaralandığı, 3'ünün öldüğü iddiası

Protestolarla ilgili ülke basınında yerlilere dayandırılan haberlerde ise gösterilerde 79 yerlinin yaralandığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülkedeki temsilcisi Todd Howland da konuyla ilgili açıklamasında, olaylardan endişe duyduğunu belirterek taraflara uzlaşı çağrısında bulundu.

Howland, polisin yerlilere silahlı grup muamelesi yaptığını ve bunun "çılgınca" olduğunu kaydetti.

Yerliler dün de Risaralda yönetim bölgesinde 17 polisi rehin almış ve bir süre sonra serbest bırakmıştı.

Kolombiya'daki yerlilerin, liderlerinin çağrısı ile toplanıp "imece" usulü hareket ederek bir işi sonlandırdığı, birbirlerine yardım ettiği büyük etkinliklere "Minga" adı veriliyor.