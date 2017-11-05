Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan dün gece çok hareketli saatler yaşadı. Ajanslara önce Yemen'den başkent Riyad'a balistik füze saldırısı gerçekleştiği ve saldırının önlendiği haberi düştü. Bu saldırının hemen sonrasında ise Ulusal Muhafızlar Bakanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı görevlerinden alındı. Ancak Suudi ülkesinin hareketli gecesi daha yeni başlamıştı. Güvenlik bürokrasisindeki önemli görevden almaların ardından ajanslara bazı Suudi prens, eski bakan ve iş adamlarının da gözaltına alındığı haberleri düşmeye başladı.

11 PRENS VE 4 BAKAN GÖZALTINA ALINDI

11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Gözaltıların ardında ise başkanlığını Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın yaptığı Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu bulunuyor. Veliaht Prens Salman, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ve tüm dünyanın ilgisini çeken 'Ilımlı İslam'a dönüyoruz' açıklamasıyla gündeme gelmişti.

ARABİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Suudi Arabistan'daki üst düzey bu gözaltıların bu açıklama ardından gelmesi de dikkat çekici...Suudi Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hukukun üstünlüğünü artırarak, Suudi Arabistan'ın yatırım ortamını korudu." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin, "Kendi iç içleri meselesidir. Kralın bir fermanı ile bu değişiklikler yapıldı. Suudi Arabistan aslında bir dönüşüm sürecinden geçmeye çalışıyor. Bir tür sosyal devrimin yapı taşlarını mı acaba oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela kadınlara araba kullanma hakkı verilmesi bununla ilgili karar alındı ama 2018'de uygulamaya geçecek. Dünyaya açık İslam anlayışı esas alınmaya çalışılıyor. Yemen meselesi var. Umarız Suudi Arabistan'ın istikrarına barışına katkı sağlayacak bir süreç yaşanır." açıklamasında bulundu.