Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belçika Federal Savcılığı Sözcüsü Gilles Dejemeppe, "Bugün İspanyol yetkililer tarafından haklarında tutuklama emri çıkarılan 5 kişi Brüksel Federal Polisine teslim oldu. Söz konusu kişiler sabah saat 09.17'de gözaltına alındı." dedi.

Dejemeppe, Puigdemont ve 4 bakanın teslim olurken yanlarında avukatlarının bulunduğunu, gözaltına alınan bu kişilere haklarında Avrupa tutuklama emri olduğu yönünde bilgi verildiğini açıkladı.

Hakim 24 saat içinde karar vermek zorunda

Belçika kanunları uyarınca Belçika Federal Savcılığının Avrupa tutuklama emrini uygulamak için bir soruşturma hakimi tayin edeceğini belirten Dejemeppe, "İlerleyen saatlerde bu 5 kişi, soruşturma hakiminin karşısına çıkarılacak. Soruşturma hakimi yarın sabah 09.17'ye kadar bu kişiler hakkında kararını vermek zorunda." diye konuştu.

Dejemeppe, soruşturma hakiminin 5 kişi hakkında tutuklama kararı alabileceğini ya da bu kişileri koşullu serbest bırakmaya hükmedebileceğini kaydetti.

Puigdemont ile eski bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols Belçika polisine teslim olmuştu.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmî olarak dün Belçika Federal Savcılığına iletmişti.

Puigdemont ve 4 bakan hafta başında haklarında tutuklama kararı çıkmadan Belçika’ya kaçmıştı.