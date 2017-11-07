Kyoto Bölge Mahkemesi, 70 yaşındaki Chisako Kakehi'yi 2007-2013 yılları arasında bir eşi ve 2 sevgilisini öldürmek ve bir diğer sevgilisini öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu buldu. Mahkeme, Kakehi'nin asılarak idam edilmesine hükmetti. Mahkemede Kakehi'nin vasiyetnamelerinde hak sahibi olduktan sonra 3 erkeği siyanürle zehirleyerek öldürdüğü belirtildi. Kakehi'nin mirasçı olarak 8,8 milyon dolar biriktirdiği kaydedildi.Mahkeme, savunma avukatlarının Kakehi'nin bunamadan müzdarip olduğu gerekçesiyle hakkında cezai işlem yapılmaması talebini de reddetti. Savunmanın mahkeme kararını temyize götüreceği belirtildi.
Japonya'da 70 yaşındaki katile idam cezası
07.11.2017 - 14:15 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya'da 70 yaşındaki bir kadın, eşini ve 2 sevgilisini öldürmekten idam cezasına çarptırıldı.
Etiketler : katil,idam,japonya,haberler,
517688 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/517688.aspx
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