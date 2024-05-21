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İran'da on binlerce insan sokakta! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran, Helikopter Kazası, Tebriz, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Önceki gün düşen helikopterde 9 kişiyle birlikte can veren İran Cumhurbaşkanı Reisi, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Tebriz'de on binlerce insan toplanırken, zaman zaman meydanda izdiham yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Reisi, önceki gece İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.
 
Reisi'nin cenazesinde izdiham - 1. Resim

CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM YAŞANIYOR

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti. Kaza dünyada büyük yankı uyandırırken helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz’de tören düzenleniyor. Reisi'nin fotoğraflarını ve İran bayraklarını sallayan insanların, tabutlara dokunmak için birbirlerini ezdiği görüldü.
 

YARIN DA TAHRAN'DA TÖREN YAPILACAK

Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken, Reisi için yarın da Tahran'da cenaze töreni düzenlenecek. Reisi'nin naaşı ise perşembe günü memleketi Meşhed'te toprağa verilecek. Reisi, İmam Rıza'nın türbesinin yanına defnedilecek.
 
 
İran'da on binlerce insan sokakta! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşanıyor - 2. Resim
 
Reisi'nin cenazesinde izdiham - 2. Resim
 
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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