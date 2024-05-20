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Reisi'nin can verdiği helikopterle ilgili tüyler ürperten iddia! Pilot Mossad ajanı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran, Helikopter Kazası, Mossad, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, beraberindeki 8 kişi ile helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kaza büyük yankı uyandırırken Fransız televizyonu Kanal I24'te, pilotun Mossad ajanı olduğu öne sürüldü.

İran devlet televizyonu, dünkü helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ENKAZ YERİNİ AKINCI İHA BULDU

Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

Reisi'nin can verdiği helikopterle ilgili tüyler ürperten iddia! Pilot Mossad ajanı... - 1. Resim

MOSSAD AJANI İDDİASI

Haber dünyada büyük yankı uyandırırken bazı iddialar da ortaya atıldı. Helikopter enkazının yerini tespit etmek için gönderilen drone ile kaydedilen görüntülerde, bölgeden kaçarak uzaklaşan birinin olduğu öne sürüldü.

Reisi'nin can verdiği helikopterle ilgili tüyler ürperten iddia! Pilot Mossad ajanı... - 2. Resim

Videonun yanı sıra Fransız televizyonu Kanal I24'te ise Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin pilotun Mossad ajanı olduğu iddia edildi.

Reisi'nin can verdiği helikopterle ilgili tüyler ürperten iddia! Pilot Mossad ajanı... - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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