İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, bugün baraj açılışı için Azerbaycan'a gitti. Açılışta Aliyev ile bir araya gelen Reisi, görüşmenin ardından helikopterle dönüş için yola çıktı. İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopterin kaza yaptığını duyurdu.

TESNİM HABER AJANSI: REİSİNİN HELİKOPTERİ KAZA YAPTI

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: SERT İNİŞ YAPTI

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

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