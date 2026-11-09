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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un acı günü

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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Memati Baş' karakteriyle tanınan oyuncu Gürkan Uygun'un 87 yaşında hayatını kaybeden babası Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Memati Baş' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Gürkan Uygun'un Kocaeli'de yaşayan 87 yaşındaki babası Bahattin Uygun, tedavi gördüğü hastanede haaytını kaybetti

Bahattin Uygun'un cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Uygun'un naaşı, Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kurtlar Vadisinin Mematisi Gürkan Uygunun acı günü
Başlık ResmiKurtlar Vadisinin Mematisi Gürkan Uygunun acı günü

Oyuncu Gürkan Uygun ve ailesi, cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

Törene Bahattin Uygun'un ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kurtlar Vadisinin Mematisi Gürkan Uygunun acı günü
Başlık ResmiKurtlar Vadisinin Mematisi Gürkan Uygunun acı günü

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

27 Mayıs 1974 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 52 yaşında olan oyuncu, televizyon ve sinema projelerinde canlandırdığı karakterlerle tanınıyor.

Oyunculuk eğitimini ve tiyatro çalışmalarını genç yaşlarda sürdüren Uygun, televizyon kariyerinde farklı yapımlarda rol aldı. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteri, oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi'nin ardından Muhteşem Yüzyıl, Kaçak, Payitaht Abdülhamid ve Teşkilat gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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