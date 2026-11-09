Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 57 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Şafak Karali Kocaeli'de toprağa verildi. Sanatçıyı dostları son yolculuğuna uğurladı.

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Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçıları arasında yer alan Karali için cenaze namazı öncesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Daha sonra Karali'nin ailesi ve yakınları, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemseddin Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılan oyuncu Barış Falay arkadaşını son yolculuğuna uğurladı.

Karali'nin cenazesi, öğle namazının ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile sinema, tiyatro ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı

ŞAFAK KARALİ KİMDİR?

1969'da Ankara'da doğan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu Karali, 1998'den bu yana kurucuları arasında yer aldığı Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda görev yapıyordu.

"Hamlet", "Kösem Sultan", "İçerdekiler", "Derviş ve Ölüm", "Kılıçarslan" ve "Sinan" gibi çok sayıda oyunda sahneye çıkan sanatçı, 2025 yılında "Sinan" oyunuyla Mimar Sinan'ı sahneye taşımıştı.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmen yardımcısı ve tiyatro eğitmeni olarak da çalışan Karali, mahkûmlar ve çocuklarla tiyatro faaliyetleri yürüttü. Tiyatro hayatını "Şafaktan" isimli kitabında anlattı.

"Karadayı" dizisinde Selim karakteri - Şafak Karali

Sinema ve televizyon alanında da çalışan oyuncu, Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminde Abidin rolünü üstlendi. "Sıcak", "Kanımdaki Barut" ve "Albüm" filmlerinin yanı sıra "Avrupa Yakası", "Karadayı", "Aile İşi" ve "Hayat Şarkısı" dizilerinde rol aldı.

Karali, 2003 yılında Makedonya'da gerçekleştirilen Stobi Antik Oyunlar Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.

Oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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