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AK Partili ve Yeni Partili vekil tartıştı! Bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumu sırasında AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında gerginlik yaşandı.

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AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi ile 2025 yılı kesin hesap teklifi görüşülmeye devam ediyor.

Komisyonda söz alan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında dört kez ifade verdiğini belirten Gürlek, "Muhittin Böcek 4 kez etkin pişmanlıkta bulundu. Hiçbir savcı Böcek'i tek dinlemiyor. Her şeyi net olarak anlattılar. Parayı genel merkezde kime verdiklerini anlattılar. Bunlarla ilgili olarak Meclis'e fezleke gönderildi" dedi.

Gürlek'in açıklamalarının ardından AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında tartışma yaşandı.

O anlar kameraya böyle yansıdı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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