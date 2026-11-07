Turhan Çömez'in sorusuna AK Partili vekilden fotoğraflı cevap!

TBMM Genel Kurulunda İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey'i hedef alarak "2019 yılında yerli ve millî uçak uçuracaktınız. Uçak nerede?" dedi. Canbey ise Çömez'e yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirdiği hava araçlarının fotoğraflarını göstererek cevap verdi.

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TBMM Genel Kurulunda Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın görüşmeleri sırasında söz alan İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye’nin yerli ve millî uçak projelerini gündeme getirdi.

Çömez, iktidara yönelik eleştirilerinde, "2019 yılında yerli ve millî uçak uçuracaktınız. Uçak nerede? Sizden cevap istiyorum" ifadelerini kullandı.

Turhan Çömezin sorusuna AK Partili vekilden fotoğraflı cevap!

TEK TEK FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Çömez’in açıklamalarının ardından TBMM kürsüsüne çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Türkiye’nin yerli ve millî savunma sanayisinde geliştirdiği hava araçlarının fotoğraflarını göstererek soruya cevap verdi. Başta millî muharip uçak KAAN olmak üzere Türkiye’nin havacılık alanındaki projelerini gündeme taşıyan Canbey, "Uçaklarımız uçuyor!" sözleriyle Çömez’e karşılık verdi.

Turhan Çömezin sorusuna AK Partili vekilden fotoğraflı cevap!

İki Balıkesir milletvekili arasında yaşanan bu karşılıklı açıklamalar, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerin dikkat çeken anlarından biri oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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