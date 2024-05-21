İran yeni Cumhurbaşkanını seçecek! Sandığa gidilecek tarih belli oldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopter kaza geçirdi, helikopter enkazını Akıncı İHA'nın tespit etmesi sonrası yapılan açıklamada kazadan sağ kurtulan olmadığı belirtildi.

Reisi'nin ölümünün ardından yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Muhbir atandı.

SEÇİM TARİHİ BELİRLENDİ

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre; geçici Cumhurbaşkanı Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin görüştü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran’da yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenler 30 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde gerekli başvuruları yapabilecek. Seçim tanıtım çalışmaları ise 12 Haziran'dan 27 Haziran sabahına kadar yürütülecek.