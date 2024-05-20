İran helikopter kazasında ABD'yi suçladı! Beyaz Saray: Reisi'nin elleri kanlıydı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, gözleri ABD'ye çevirdi. Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kazada ABD'yi suçladı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise, cevap olarak Reisi'nin ellerinin kanlı olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri, 19 Mayıs'ta Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede düştü. Kazanın ardından Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyanı'nda bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, kazanın ardından çarpıcı sözler sarf etti.

BEYAZ SARAY'DAN İRAN'A REST

Kirby, Reisi'nin helikopterinin düşmesinin sorumlularından birinin, bu ülkenin sivil havacılık unsurlarına yaptırım uygulayan ABD olduğunu savunan eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in açıklamalarının ise "temelsiz" olduğunu öne sürdü.

REİSİ'YE "ELLERİ KANLI" DEDİ

İran'ın bölgedeki unsurlara verdiği desteğin ciddi zararlara neden olduğunu vurgulayan Kirby, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına İran'ın destek sağladığını ve dolayısıyla Reisi'nin ellerinin kanlı olduğunu savundu.

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İRAN'DAN ABD'YE SUÇLAMA

Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ortaya çıkan durumun ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların etkisinin büyük olduğunu savunarak,"Bu konu, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen sivil havacılık satışlarına ambargo koyan ABD'nin İran ulusuna karşı işlediği suçların kara listesine kaydedilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.