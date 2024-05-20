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Biden Netanyahu'ya sahip çıktı! ABD, UCM'nin tutuklama talebini reddetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Biden Netanyahu&#039;ya sahip çıktı! ABD, UCM&#039;nin tutuklama talebini reddetti
Abd Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işledikleri savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı talep etti. Karara ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk yorum geldi. Tutuklama emri başvurusunu 'utanç verici' olarak nitelendiren Biden, ABD'nin 'güvenliğine yönelik tehditleri" gerekçe göstererek, "İsrail'in yanında yer alacağını' söyledi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken da kararı temelden reddettiklerini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu "utanç verici" olarak nitelendirdi ve reddettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak UCM Başsavcısı Han'ın kararına tepki gösterdi ve kararı kabul etmediklerini ifade etti.

Biden, açıklamasında, "UCM Başsavcısı'nın İsrailli liderlere karşı yaptığı yakalama kararı başvurusu utanç verici. Bu başsavcı her ne karar alırsa alsın İsrail ile Hamas'ı bir tutmak mümkün değildir. İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı daima onun yanında duracağız." değerlendirmesini yaptı.

BLİNKEN: UCM'NİN TALEBİNİ REDDEDİYORUZ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da UCM Başsavcısı Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu temelden reddettiklerini açıkladı.

Blinken, yazılı bir açıklama yaparak, "ABD, UCM Başsavcısı'nın bugün üst düzey İsrailli yetkililer ve Hamas teröristleri için yaptığı yakalama kararı açıklamasını temelden reddediyor. Başsavcı'nın, İsrail ile Hamas'ı eşit görmesini reddediyoruz." yorumunu yaptı.

UCM'nin bu süreçte İsrail üzerinde bir yargılama yetkisinin olmadığını savunan Blinken, Başsavcı Han'ın başka ülkelere gösterdiği "kendini savunma hakkını" İsrail'e tanımadığını ileri sürdü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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