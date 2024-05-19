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Biden olağanüstü toplantıya çağırdı: ABD'den helikopteri düşen Reisi için ilk açıklama

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Biden olağanüstü toplantıya çağırdı: ABD&#039;den helikopteri düşen Reisi için ilk açıklama
İran, Abd, İbrahim Reisi, Haber

Dünya Haberleri

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirmesinin ardından ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcüsü olayı yakından takip ettiklerini söyledi. Aynı zamanda ABD’de güvenlik konseyi Başkan Biden tarafından olağanüstü toplantıya çağırıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin sert iniş yapması sonrası ABD'den ilk açıklama geldi. 

ABD: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD yetkililerinin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'a olası sert inişine ilişkin raporları inceledikleri, gelişmeleri yakından takip ettikleri belirtildi.

BIDEN'DAN OLAĞAN ÜSTÜ ÇAĞRI

ABD'de Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Biden tarafından olağanüstü toplantıya çağrıldı. Biden, en son Irak'taki İran destekli güçlerin Suriye-Ürdün sınırında bulunan bir Amerikan üssüne düzenlediği saldırıda 3 askerinin ölmesinin ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
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