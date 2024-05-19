İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı açıklandı

İran Kızılayı'nın açıklamasına göre kaza, Kaleyber ve Verzigan arasında olurken, İHA'larla bölgenin tarandığı öğrenildi ve "Bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz." sözleri kaydedildi.

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri ise 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü belirtti ve "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise helikopteri bulmak için 20 kurtarma ekibinin bölgeye ulaştığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.