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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran, İbrahim Reisi, Helikopter Kazası, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün İran devlet televizyonunda yer alan habere göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopterin kaza geçirdiği öğrenildi. Olayın ardından helikopter bulundu mu, yaşıyor mu gibi sorular araştırılırken son durum merak edildi. İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

19 Mayıs günü meydana gelen üzücü olayın ardından detayları araştırılmaya başlandı. İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi'nin açıklamasının ardından Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı haberi gelirken yardım ekiplerinin olay yerine gönderildiği biliniyor.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre kaza yapan aracın Reisi'nin olduğu iddia edilirken İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahid, Cumhurbaşkanının olduğu helikopterin kötü hava şartları sebebiyle sert iniş yaptığı ve kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye gidemediğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptı açıklandı - 1. Resim

Şu sözleri söyledi:

"Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı" 

İran Kızılayı'nın açıklamasına göre kaza, Kaleyber ve Verzigan arasında olurken, İHA'larla bölgenin tarandığı öğrenildi ve "Bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz." sözleri kaydedildi.

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri ise 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü belirtti ve "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise helikopteri bulmak için 20 kurtarma ekibinin bölgeye ulaştığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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