İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı açıklandı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün İran devlet televizyonunda yer alan habere göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopterin kaza geçirdiği öğrenildi. Olayın ardından helikopter bulundu mu, yaşıyor mu gibi sorular araştırılırken son durum merak edildi. İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi konuya ilişkin açıklamada bulundu.
19 Mayıs günü meydana gelen üzücü olayın ardından detayları araştırılmaya başlandı. İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi'nin açıklamasının ardından Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı bilgisine ulaşıldı.
İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı haberi gelirken yardım ekiplerinin olay yerine gönderildiği biliniyor.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre kaza yapan aracın Reisi'nin olduğu iddia edilirken İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahid, Cumhurbaşkanının olduğu helikopterin kötü hava şartları sebebiyle sert iniş yaptığı ve kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye gidemediğini ifade etti.
Şu sözleri söyledi:
"Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı"
Kaynak: Türkiye Gazetesi