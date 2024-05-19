Helikopterinin kaza yaptığı iddia edilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi seçim sonuçlarına göre 8. Cumhurbaşkanı oldu

İran devlet televizyonunda yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı öğrenildi. Gündeme gelen olayın ardından ise kimdir, öldü mü soruları araştırıldı. Cumhurbaşkanı Reisi'ye dair merak edilenler arasında kaç yaşında sorusu yer aldı.

Bugün Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı. İddialara göre kaza yapan helikopterde İbrahim Reisi'nin yer aldığı söyleniyor. Sağlık durumu nasıl, bulundu mu araştırılmakta.

İren devlet televizyonunda yer alan bilgilere göre İbrahim Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopterin kaza yaptığı ve ekiplerin olayın yaşandığı alana ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile beraber 2 ülke sınırındaki barajın açılışına katılmasının ardından konvoydaki bir helikopteirn kaza yaptığı bilgisi geldi. Yarı resmi olan Tasnim Haber Ajansı'na göre Reisi'nin yer aldığı helikopterin kaza yaptığı iddia edilirken Fars Haber Ajansı, sis nedeniyle Reisi'nin olduğu helikopterin zorunlu iniş yaptığı ve kara yolu ile Tebriz'e geçtiği bilgisini paylaştı.

14 Aralık 1960 senesinde dünyaya gelen Seyyid İbrahim Reisülsedati, İranlı muhafazakâr bir politikacı, hukukçudur. İran'ın güncel cumhurbaşkanı olan isim resmi sonuçlara göre ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.