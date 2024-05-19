İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü mü? İsrail medyasından çarpıcı iddia

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı açıklandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı açıklandı

İran destekli güçler 2 askeri noktayı daha vurdu! İsrail'den itiraf gibi sözler: "Karşı koymak çok zor"

İran destekli güçler 2 askeri noktayı daha vurdu! İsrail'den itiraf gibi sözler: "Karşı koymak çok zor"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Reisi için arama kurtarma çalışmaları sürerken İsrail medyasından çarpıcı iddia geldi. İsrail K12 televizyonu batılı diplomatlar İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğüne inandığını aktardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlenen programdan dönen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kaza geçirdi. İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin de bulunduğu Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Reisi'nin helikopterinin kaza yapması dünya kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

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İSRAİL MEDYASINDAN 'REİSİ ÖLDÜ' İDDİASI

İsrail medyası İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatta olmadığına dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Batılı diplomatların kaza ile görüşlerini aktaran İsrail Kanal 12 muhabiri, "Batı'daki değerlendirme: İran cumhurbaşkanı hayatta değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'a konuyla ilgili bilgi verildiğini belirtilen haberde aynı zamanda İran hükümetine yakın kişilerin "Şehit Raisi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." fotoğrafı yayınladığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

Reisi, Azerbaycan - İran sınırındaki Kız Kalesi barajının açılışına katılmak üzere geldiği Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlenen programdan dönüyordu.

İran Kızılayı kaza bölgesini arama görüntülerini paylaştı.