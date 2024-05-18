İran destekli güçler 2 askeri noktayı daha vurdu! İsrail'den itiraf gibi sözler: "Karşı koymak çok zor"

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri İsrail'in 2 askeri noktaya daha saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail basınından ise itiraf gibi sözler geldi: "Hizbullah'ın kamikaze dronlarına karşı koymak çok zor."

Ortadoğu'da tansiyon giderek yükseliyor... İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı katliam sonrasında Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri İsrail'in kuzeyine saldırı başlatmıştı. Hizbullah güçleri bugün İsrail'e ait 2 askeri noktayı daha vurduğunu duyurdu. İsrail basını ise "Hizbullah'ın saldırılarına karşı koymak çok zor" itirafında bulundu.

İSRAİL'E AİT ASKERİ NOKTALAR VURULDU

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah üyelerinin Ramta askeri sahasında İsrail ordusuna ait casusluk ekipmanlarını hedef aldığı ve hedefin doğrudan isabetle vurulduğu kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Ras en-Nakura deniz sahasının da top mermileriyle hedef alındığı belirtildi.

HİZBULLAH'IN SALDIRILARINA KARŞI KOYMAK ÇOK ZOR

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise Hizbullah güçlerinin gerçekleştirdiği kamikaze saldırılarına karşı koymanın çok zor olduğunu söyledi.

Kanal 12'nin haberine göre Gazze'deki savaşın üstünden 7 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen Hizbullah, İsrail ordusuna karşı yeni kapasitelerini ortaya koydu.

Hizbullah, roket ve tanksavar füzelere ek olarak, kamikaze droneları da sıkça kullandı ve İsrail hava sahasını delerek maddi hasar ve can kaybına yol açtı

BİNLERCE KAMİKAZE DRONE VAR

Hizbullah'ın elinde birkaç bin insansız hava aracı (İHA) ve drone olduğunun tahmin edildiği aktarılan haberde, "Hizbullah, çok küçük boyutlardaki dronelarını İsrail toprakları içinde sadece birkaç kilometrelik kısa mesafelere ve alçak irtifada fırlatıyor, hava savunma kuvvetlerinin bunları gözlemlemesi ve düşürmesi çok zorlaşıyor." ifadeleri kullanıldı.