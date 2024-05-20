İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tutuklama kararı alan UCM nedir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı alabilir

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı alabilir

Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmesinin ardından UCM ne demek ve nedir merak edildi. 20 Mayıs günü son dakika olayı olan kararla beraber UCM gündeme geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararının talep edilmesinin ardından UCM'nin yetkileri ve açılımı vatandaşın gündeminde yer aldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş belgesi Roma Statüsü olurken savaş suçları, insanlığa karşı yapılan saldırılar, soykırımlar gibi suçlar ile ilgilenilen ulusal bir mahkemedir. 1 Temmuz 2002 senesinde kurulan mahkeme 11 Mart 2003 yılında çalışmalarına başladı ve binası Hollanda'nın Lahey kentinde yer alıyor.

124 ülke taraf olurken mahkemede suçun faili kendi milletinden olduğu devlerin yargılanmasına tabi olmuş ise, tekrar yargılanamaz. Sebebi ise bir kişi bir suç için iki kez yargılanmaz ilkesindendir.

Roma Statüsünün 34. maddesine göre organlar şöyle:

Başkanlık

Temyiz Bölümü, Yargılama Bölümü ve Ön-Yargılama Bölümü

Savcılık Bürosu

Yazı İşleri Bürosu

Mahkeme, 1 Temmuz 2002 senesinden sonraki suçları yargılayabiliyorken sadece bireyleri yargılar. Devletleri yargılama yetkisi olmayan mahkemede yargılanacak olan kişi taraf ülke vatandaşı olmalıdır.