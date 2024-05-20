Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı talep etti. Gerekçe olarak Gazze'de işlenen savaş suçları gösterildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yaparken, son dakika gelişmesi yaşandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı talep etti.

SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİ BELİRTİLDİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, kararın 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaların ardından toplanan ve incelenen delillere dayandığını duyurdu.

Khan, "Ofisim tarafından toplanan ve incelenen delillere dayanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallantı'ın savaş suçları işlediğine dair makul gerekçelerimiz var. Filistin Devleti topraklarında (Gazze Şeridi'nde) 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren işlenen insanlık suçu işleniyor" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ayrıca Hamas liderlerinden Yahya Sinwar, Mohammed Deif ve İsmail Haniye için de talepte bulundu.

UCM'DE KİMLER YARGILANIR?

UCM, devletleri değil, sadece gerçek kişiler yargılıyor. Bu kişiler, suçu işleyen kişiden suç işlenmesi emrini verene, en düşük seviyede suça katılanlardan en üst düzeydeki devlet görevlilerine kadar uzanabiliyor.

Roma Statüsü'nün 27. maddesine göre, ulusal veya uluslararası hukuktan kaynaklanan hiçbir bağışıklık veya dokunulmazlık UCM önünde geçerli olmuyor. Bu sebeple kural olarak UCM'nin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı alma yetkisinin olduğu kabul ediliyor.

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