Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı alabilir

Bugün meydana gelen son dakika olayının ardından Netanyahu tutuklanabilir mi, Başbaşkan tutuklanır mı soruları gündeme geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmesiyle beraber UCM'nin kimleri yargılayabileceği ve yetkileri merak edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı talep edilmesinin ardından tutuklanıp tutuklanamayacağı araştırılmaya başlandı. İşte UCM'nin yetkileri ve görevleri...

20 Mayıs günü Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant için tutuklama talep etti.

UCM, kişileri yargılayabiliyor. Suçu işleyen kişiden suç işlenmesi emri verene, en düşük seviyedeki suça katılanlardan en üst düzeydeki devlet görevlilerine kadar gidebiliyor.

Roma Statüsü'nün 27. maddesinde yer alan bilgilere göre hukuktan kaynaklanan dokunulmazlıklar Mahkeme önünde geçerli olmamakta. Böylece Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama, yakalama kararına yetkisi oluyor.