Reisi'nin ölümüne yol açan helikopterde ihmaller zinciri göze çarptı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin canına mal olan helikopter kazasının ardından yaşananların kaza mı, suikast mi yoksa ihmal mi olduğu sorusu gündeme bomba gibi düştü. Helikopterin sinyal sisteminin kapalı olması ve acil durum çağrısında bulunmaması ise dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberinde Dışişleri Bakanı İbrahim Abdullahiyan olmak üzere 3 kişini ölümüne yol açan helikopter kazasındaki çarpıcı detay tüyler ürpertti. Helikopterin kaza esnasında "mayday" yani acil durum çağrısında bulunmadığı ve sinyal sisteminin kapalı olduğu ortaya çıktı.

"MAYDAY" YAPILMADI

Kaza sırasında çok ciddi bir kontrol edilebilirlik sorunu olabileceğine dikkat çeken havacılık uzmanı Kyle Bailey, Katar merkezli Al-Jazeera'ya yaptığı açıklamada pilotun "mayday" yani acil durum çağrısı yapmadığını vurguladı.

"HERHANGİ BİR İLETİŞİM GÖRMEDİK"

Bir helikopterin uçuş esnasında ciddi bir teknik sorun yaşaması durumunda pilotun ilk görevinin uçağı uçurmak olduğuna iletişiminse ikinci planda kaldığına işaret eden Bailey, "Temelde herhangi bir iletişim görmedik... Çünkü pilot muhtemelen helikopteri indirmeye ya da havada tutmaya odaklanmıştı" sözlerini sarf etti.

KUYRUK ROTORU KESİLDİ

Helikopterin iki parça halinde olmasından kuyruk rotorunun kesildiğinin anlaşıldığını belirten Bailey, "Bu da ana rotor kanadının kuyruğa çarpmasının bir sonucu olabilir" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterinin bulunmasındaki desteği vurgulayarak, "İlk etapta helikopterin bir sinyal verip vermediğini takip ettik. Maalesef sinyal sisteminin kapalı olduğu veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığı görüldü" açıklamasında bulundu.

DÜŞEN HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ

Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin ABD yapımI Bell 212 olduğu biliniyor. Günümüzde adı Bell Textron olan şirket tarafından 1960'ların sonunda geliştirilen helikopterin yeni tasarımında iki turboşaft motor yer alırken bu sayede daha fazla taşıma kapasitesi de elde edildi.

ABD askeri eğitim belgelerine göre helikopter 1971 yılında tanıtıldı ve hem ABD hem de Kanada tarafından kullanılmaya başlandı. Araç havadan yangın söndürme teçhizatı ve kargo taşımak ve silah monte etmek üzere tasarlandı. Bu helikopter, pilot dahil 15 kişiyi taşıyacak şekilde yeniden tasarlandı.

Havacılık güvenliğine odaklanan ve kâr amacı gütmeyen Uçuş Güvenliği Vakfı'na göre, bir Bell 212'nin en son ölümcül kazası Eylül 2023'te, özel olarak işletilen bir uçağın Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında düşmesiyle yaşandı.