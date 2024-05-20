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Selçuk Bayraktar, Reisi'nin ölümüne yol açan helikopter kazasında Akıncı'nın rolünü vurguladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran, Türkiye, Selçuk Bayraktar, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye ait Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu düşen helikopterin yerini bularak koordinatları İran yetkililerine paylaştı. Selçuk Bayraktar, Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da öldüğü helikopter kazasına yönelik değerlendirmede bulunarak, "Dağlık bir arazide yoğun sis yağış ve rüzgar tüm olumsuzluklar vardı. Buna rağmen Akıncı'yı yöneten Türk Silahlı Kuvvetleri dağlık yükseltilerin bazılarından yalnızca 100 metre olacak şekilde uçtu ve büyük risk aldı" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 20 Mayıs Pazar günü yola çıktığı helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada ölenler arasında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da vardı. Yaklaşık 15 saat süren yoğun sis ve kar fırtınası altındaki arama kurtarma çalışmalarına İran'ın isteği üzerine Türkiye'den destek geldi.

AKINCI YERİNİ BULDU

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İran'a arama kurtarma faaliyetleri için her türlü desteği sağlamak üzere harekete geçtiğini bildirdi. Akabinde bölgeye yönlendirilen AKINCI İHA, helikopterin yerini buldu, koordinatları yetkililerle paylaştı. 

Selçuk Bayraktar, Reisi'nin ölümüne yol açan helikopter kazasında Akıncı'nın rolünü vurguladı - 1. Resim

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN İLK DEĞERLENDİRME

Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın inanılmaz başarısı üzerine CNN TÜRK'e değerlendirmede bulundu. Bayraktar, "Sınırdan yaklaşık 200 km ötedeki enkaza çok hızlı ve kısa bir sürede varıldı. Dünyada başka hiçbir hava aracının uçamayacağı olumsuz şartlarda görev yaptı" ifadelerine yer verdi.

"YALNIZCA 100 METREDEN UÇTU"

Zorlu arazi şartlarında yalnızca 100 metre yükseklikten uçan Akıncı'nın başarısını değerlendiren Bayraktar, "Dağlık bir arazide yoğun sis yağış ve rüzgar tüm olumsuzluklar vardı. Buna rağmen Akıncı'yı yöneten Türk Silahlı Kuvvetleri dağlık yükseltilerin bazılarından yalnızca 100 metre olacak şekilde uçtu ve büyük risk aldı" sözlerini sarf etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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