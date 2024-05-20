Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi sonrası diplomasi trafiği! İran Cumhurbaşkanı Vekili ve Aliyev ile görüştü

Azerbaycan ve İran sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajları açıldı

Azerbaycan ve İran sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajları açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 9 kişinin ölümünün ardından diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından İran Cumhurbaşkanı vekili Muhammed Muhbir ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'DAN İRAN'A KARDEŞLİK VURGUSU

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın elim kazada hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü iletti. Taziyesini sunan ve sabır dileyen Erdoğan, Türkiye ve İran arasındaki komşuluk ve kardeşlik hukukuna vurgu yaptı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte elim bir helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini iletti, taziyelerini sundu ve sabır diledi.

Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ve Abdullahiyan'ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını söyledi."

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye’nin süreci yakından izlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini söyledi."