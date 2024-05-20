Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Kaza haberini aldıktan sonra...

Erdoğan'dan Kobani kararlarına ilk yorum: İsyan girişiminde geç de olsa hak yerini bulduğu için memnunuz

Erdoğan'dan Kobani kararlarına ilk yorum: İsyan girişiminde geç de olsa hak yerini bulduğu için memnunuz

Yasin Börü ve arkadaşları vahşice katledilmişti: 6-8 Ekim ihanetinde neler oldu?

Yasin Börü ve arkadaşları vahşice katledilmişti: 6-8 Ekim ihanetinde neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İran'daki helikopter kazasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Kaza haberini aldıktan sonra süratle İran bakanlarıyla görüşerek, tüm imkanlarımızla arama-kurtarma çalışmalarına hazır olduğumuzu belirttik." diye konuştu. Erdoğan, "İranlı kardeşlerimizin bu süreci kadim ve güçlü devlet geleneklerine uygun şekilde suhuletle yöneteceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Bugün İran’dan üzüntü verici bir haber aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’nin ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında vefat ettiklerini öğrendik. Merhum Reisi’ye ve kazada hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ile diğer yetkililere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bu elim kazadan duyduğumuz derin teessürü burada öncelikle ifade etmek istiyorum. Şahsım, ülkem ve milletim adına İran halkına başsağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.

Hukuk devleti ilkesinin yaşatılabilmesi için yargının her türlü taassuptan, hizipleşmeden azade olması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasi ve ideolojik kamplaşmaların adalet sisteminde yol açtığı tahribatları geçmiş tecrübelerimizden çok iyi biliyoruz. Bunların tekrarına izin veremeyiz. Yargımızın tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruması ilk ve öncelikli şarttır. Hukuk mercilerimizin bu vasıflarını güçlendirmemiz önem arz ediyor” dedi.

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"SON FETÖ'CÜ HAİN DE HESAP VERENE KADAR..."

Hakim ve savcı sayımızı 25 bine yükseltiyoruz.

Göreve geldiğimizden bu yana adli kadroları 2,5 kat artırdık. 2002'de 61 bin olan kadro sayısı bugün 204 bin oldu.

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Vakitlice tecelli eden adalet birliğimizin ve beraberliğimizin güvenidir.

Darbecilerin yargılanmasını sağladık. Geç de olsa hak edilen cezalar yerini buldu.

(15 Temmuz darbe girişimi) 253 insanımızı şehit edenler, gün yüzü göremeyecekler. Yurt dışına kaçan alçakların da peşini asla ve asla bırakmayacağız. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar enselerinde olacağız.

Demokrasimize uzanan elleri kırmaktan çekinmedik, yine çekinmeyeceğiz. Milletin muazzez iradesine kimsenin gölge düşürmesine müsaade etmeyeceğiz.

Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve dirliği, milli iradenin egemenliğine kim kastederse karşısında yine bizi bulacak, yargımızı bulacaktır.

Milletin vermediği yetkiyi, silah gücü, fezlekeler veya kanun dışı yollarla gasbetmeye yeltenenler, bundan sonra da adaletin pençesinden kurtulamayacak.

KOBANİ DAVASI KARARLARI

6-8 Ekim hadisesi 37 insanımızı vahşice öldürüldüğü bir terör saldırısıdır. 6-8 Ekim'de doğrudan devlet hedef alındı.

Kararla 6-8 Ekim olaylarını kışkırtanlar, azmettirenler milletimize böyle bir acıyı yaşatanlardır. Hukuk bunlardan elbette hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilerek terör davasının aklanması hukuka hakarettir. 6-8 Ekim olaylarını kimse mağdur ve meşru gösteremez.