Erdoğan'dan Kobani kararlarına ilk yorum: İsyan girişiminde geç de olsa hak yerini bulduğu için memnunuz

Ankara'da önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta açıklanan Kobani davası kararları hakkında yorum yaptı. Erdoğan, "6-8 Ekim olayı devlete isyan girişimidir. 37 insanımızın öldürüldüğü terör faciasıdır. İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada geçtiğimiz hafta karar çıktı.

Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı. 47 ayrı suçtan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bugün Ankara'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da kararların ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

"37 İNSANIMIZI VAHŞİCE ÖLDÜRDÜLER"

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "6-8 Ekim hadisesi de asla bir protesto gösterisi değildir. 37 insanımızın şehit edildiği bir terör kalkışmasıdır. Ülkemizin 35 ilinde masumların kanı akıtılmıştır. Bölücü örgütün katlettiği insanlar arasında Yasin Börü de vardır. Hukuk elbette bunlardan hesap sormak durumundadır. 6-8 Ekim olaylarını kimse mazur gösteremez. 6-8 Ekim olayları devlete isyan girişimidir.

"GEÇ DE OLSA HAK YERİNİ BULDU"

İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kararla 6-8 Ekim olaylarını kışkırtanlar, azmettirenler milletimize böyle bir acıyı yaşatanlardır. Hukuk bunlardan elbette hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilerek terör davasının aklanması hukuka hakarettir. 6-8 Ekim olaylarını kimse mağdur ve meşru gösteremez. Sokakları kan gölüne çevirerek, bu ülkede siyaset yapılmayacağını artık herkesin anlamasını ümit ediyoruz"