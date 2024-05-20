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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi için taziye mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan, Reisi, İran, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne ilişkin bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. Kazada Reisi dahil 9 kişi hayatını kaybetti.

Haber dünyada yankı uyandırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye mesajı paylaştı. Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.                                                                   

"EN DERİN TAZİYELERİMİ İLETİYORUM"

Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum.  Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. 

Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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