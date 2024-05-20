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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yerini bulan Akıncı İHA ay yıldız çizerek yurda döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Reisi&#039;nin yerini bulan Akıncı İHA ay yıldız çizerek yurda döndü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüne neden olan helikopter kazasının yerini bulan Akıncı İHA, Türkiye'ye döndü. Dünyanın anbean takip ettiği Akıncı İHA, gökyüzünde ay yıldız çizdikten sonra üssüne iniş gerçekleştirdi.

Türkiye'ye ait Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de içinde bulunduğu helikopterin düşmesi üzerine arama çalışmaları başlattı. Görevini başarıyla tamamlayan Akıncı İHA, iniş öncesi ay yıldız havada çizdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte bazı yetkililerin de içinde bulunduğu helikopter dün kaza kırıma uğradı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yerini bulan Akıncı İHA ay yıldız çizerek yurda döndü - 1. Resim

AKINCI İHA ENKAZIN YERİNİ BULDU

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesinin ardından arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.

AY YILDIZ ROTASI ÇİZDİ

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi toplamıştı.

FlightRadar24 uygulamasında, Akıncı İHA'nın İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp yurda dönmesinin ardından, Van'daki üssüne inişi öncesinde gökyüzünde ay yıldız rotası çizdiği görüldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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